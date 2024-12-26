Koronavirüsü ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin etmişti! "Yaşayan Nostradamus" Athos Salome 2025 kehanetlerini sıraladı! Yeni yılda Türkiye...

Brezilyalı kahin Athos Salome, cesur öngörüleriyle "Yaşayan Nostradamus" lakabını kazanmış bir isim. Daha önce koronavirüs pandemisini ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin eden Salome, 2024 yılı için yaptığı 7 kehanetten 4'ünün gerçekleştiğini ifade etti. İşte ünlü kahine göre 2025 yılında başımıza gelecekler...

🛡️ YAŞAYAN NOSTRADAMUS'UN 2025 KEHANETLERİ 🤖 Yapay zeka kontrolden çıkacak: Yapay zekanın 2025'te geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacağı ve kontrol edilemeyecek şekilde gelişeceği öngörülüyor. Athos Salome'ye göre, yapay zeka (AI) 2025'te geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacak. Salome, "kontrol dışı bir yapay zeka" senaryosunun devreye girebileceğini ve bu durumun sadece teknoloji değil, insanlık için de büyük bir tehdit oluşturacağını düşünüyor.

Salome, devletlerin ve şirketlerin kitlesel gözetim sistemleri aracılığıyla AI kullanımını artıracağını ve bireysel özgürlüklerin tehlikeye girebileceğini söylüyor.

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