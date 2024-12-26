Koronavirüsü ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin etmişti! "Yaşayan Nostradamus" Athos Salome 2025 kehanetlerini sıraladı! Yeni yılda Türkiye...

Brezilyalı kahin Athos Salome, cesur öngörüleriyle "Yaşayan Nostradamus" lakabını kazanmış bir isim. Daha önce koronavirüs pandemisini ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin eden Salome, 2024 yılı için yaptığı 7 kehanetten 4'ünün gerçekleştiğini ifade etti. İşte ünlü kahine göre 2025 yılında başımıza gelecekler...
🤖 Yapay zeka kontrolden çıkacak: Yapay zekanın 2025'te geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacağı ve kontrol edilemeyecek şekilde gelişeceği öngörülüyor.
Athos Salome'ye göre, yapay zeka (AI) 2025'te geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacak. Salome, "kontrol dışı bir yapay zeka" senaryosunun devreye girebileceğini ve bu durumun sadece teknoloji değil, insanlık için de büyük bir tehdit oluşturacağını düşünüyor.
Salome, devletlerin ve şirketlerin kitlesel gözetim sistemleri aracılığıyla AI kullanımını artıracağını ve bireysel özgürlüklerin tehlikeye girebileceğini söylüyor.
⚡ Elektrikler gidecek, enerji krizi yaşanacak: Kasıtlı olarak yaratılacağı iddia edilen bir enerji krizi, dünya çapında sosyal ve ekonomik etkiler yaratabilir.
Salome, bu krizin, büyük ülkelerin enerji kaynaklarını manipüle ederek politik ve ekonomik üstünlük sağlamaya çalışacağı bir senaryo oluşturabileceğini ifade ediyor.
Bu durumun, özellikle fosil yakıt bağımlılığını azaltma çabalarını engelleyebileceği ve dünya çapında sosyal huzursuzluğa yol açabileceği konusunda uyarıyor.
🌍 Sosyal eşitsizliklerin derinleşmesi: Genetik gelişmeler ve teknolojiye erişimdeki farklılıklar, sosyal uçurumların büyümesine neden olabilir.
Salome, 2025 yılında "genetiği değiştirilmiş" insanların varlığının gizlendiği perdenin kalkacağını iddia ediyor. CRISPR ve klonlama gibi teknolojilerin uzun süredir sessizce kullanıldığını belirten kahin, bu bireylerin sıradan insanlardan daha akıllı, daha güçlü ve hastalıklara karşı daha dirençli olarak tasarlandığını öne sürüyor.
Özellikle Asya ülkelerinin bu alanda öne çıkacağını belirten Salome, bu genetik gelişmelerin toplumsal eşitsizliği derinleştirebileceği ve insanlık için yeni bir genetik ayrıcalık çağını başlatabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
🧬 İnsanların enetiği değiştirilecek: Gizli genetik deneylerin sonucu olarak, daha akıllı, güçlü ve hastalıklara karşı dirençli bireylerin varlığı açığa çıkacak.
💰 Ekonomik çöküş: Küresel ekonomik dengesizliklerin artabileceği ve büyük finansal çalkantıların yaşanabileceği iddia ediliyor.
🌪️Doğal afetler yaşanacak: 2025'te büyük çaplı doğal afetlerin daha sık yaşanabileceği tahmin ediliyor.
🕵️ Kişiler gözetlenecek: Devletler ve şirketlerin yapay zeka destekli sistemlerle bireysel özgürlükleri tehdit edecek gözetim mekanizmalarını artıracağı öngörülüyor.
Kör Bulgar mistik Baba Vanga'nın 2025'ten 5079'a kadar süren kehanetleri, dünya çapında merak uyandırmaya devam ediyor. 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, gelecekle ilgili yaptığı öngörülerle hem inananlarını hem de şüphecilerini etkiliyor.
🔮 2025-2100: YENİLİK VE ZORLUKLARIN ÇAĞI
🌍 2025: Avrupa'nın nüfusunda çevresel veya jeopolitik faktörlere bağlı olarak ciddi bir azalma yaşanacak.
⚡ 2028: İnsanlık, yeni bir enerji kaynağıyla dünyadaki açlığa son verecek ve Venüs'e insanlı seyahat gerçekleştirecek.
🌊 2033: İklim değişikliğiyle deniz seviyeleri yükselecek, kıyı şeritleri yeniden şekillenecek.
🕌 2043: Avrupa, kültürel bir dönüşümle karşı karşıya kalacak ve İslam baskın din haline gelecek.
⚪ 2046: Sentetik organların seri üretimiyle tıp alanında büyük bir devrim yaşanacak.
🌞 2100: Yapay bir güneş, Dünya'nın karanlık tarafını aydınlatacak ve enerji sorunlarına çözüm olacak.
🤖 2111-2201: İNSAN EVRİMİ VE UZAY KEŞİFLERİ
🤖 2111: İnsanlar, robotik özellikleri vücutlarına entegre ederek biyoteknolojik bir döneme adım atacak.
🌊 2130: Dünya dışı varlıkların yardımıyla okyanus tabanlarında su altı toplulukları kurulacak.
🚀 2183: Mars kolonisi bağımsızlık ilan edecek, bu durum gezegenler arası diplomatik gerilimlere yol açacak.
☀️ 2201: Güneşin soğuması, küresel iklim dengelerini bozarak insanlığı zorlu bir döneme sürükleyecek.
🛸 2256-2480: UZAYLI TEMASI VE FELAKETLER
🦠 2256: Galaksiler arası bir virüs insanlığı tehdit edecek ve ciddi bir sağlık krizi yaşanacak.
⏳ 2288: Zaman yolculuğu mümkün hale gelecek, uzaylılarla iletişim yoğunlaşacak.
☄️ 2480: İki yapay güneşin çarpışması sonucu dünya karanlığa gömülecek.
🌌 3005-5079: İNSANLIĞIN SON DÖNEMİ
🚨 3005: Mars'taki anarşi, gezegenin eksen kaymasına neden olacak.
🌍 3797: İnsanlık, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ancak yeni bir güneş sisteminde koloniler kurarak hayatta kalacak.
♾️ 4599: Ölümsüzlük sıradan hale gelecek.
🌌 5079: Dünya tamamen sona erecek ve Baba Vanga'nın kehanetleri son bulacak.
📜 GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN KEHANETLER
🚢 Kursk Denizaltı Faciası (2000): Baba Vanga, 1980'de "Kursk su altında kalacak" demiş ve bu öngörü, 2000 yılında Kursk isimli bir denizaltının batmasıyla ilişkilendirilmiştir.
✈️ 11 Eylül Saldırıları (2001): "İki çelik kuş düşecek" şeklindeki öngörüsü, İkiz Kuleler'in yıkılması olarak yorumlanmıştır.
2025 YILINDA TÜRKİYE'DE NELER OLACAK?
Baba Vanga'nın kehanetleri arasında doğrudan Türkiye ile ilgili bir kehanet bulunmamaktadır. Ancak bazı kaynaklar, kehanetlerinin farklı ülkeler veya bölgeler üzerinde etkiler yaratabileceği şekilde yorumlandığını iddia etmektedir. Özellikle jeopolitik, çevresel ve dini dönüşümleri içeren kehanetleri dolaylı olarak Türkiye'yi de etkileyebilecek şekilde değerlendirilmiştir.
TÜRKİYE'Yİ DOLAYLI OLARAK ETKİLEYEBİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN KEHANETLER
🌍 2025: Avrupa'nın nüfusunun azalması ile ilgili kehanet, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri ve bölgesel dengeleri açısından dolaylı etkiler yaratabilir.
🕌 2043: Avrupa'da İslam'ın baskın din haline geleceği iddiası, Türkiye'nin dini ve kültürel kimliği nedeniyle bu dönüşümle ilişkilendirilerek yorumlanabilir.
🌊 2033: İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyelerinin yükselmesi, Türkiye'nin kıyı bölgelerinde de etkiler yaratabilir.