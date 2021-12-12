Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni
Antalya'da dehşete düşüren olay! Bir kişi, miras yüzünden tartıştığı ablasını silahla katletti. Katil zanlısı kardeş olaydan sonra, "Ablamı öldürdüm. Başında silahla bekliyorum, gelin alın" dedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabancaya el konuldu. Çelik'in polis aracına bindirilirken, "Her şeyin bir bedeli var" diye bağırması dikkat çekti.
12.12.2021 18:47
- Son Güncelleme: 12.12.2021 18:52
Vahşetin adresi bu kez Antalya'ydı… Kan donduran olay Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde yaşandı.
Olay yerinde yapılan incelemede şahsın ablası ile sabah miras yüzünden tartıştığı ve pazar dönüşünde evin bahçesinde tartışıp kurşun yağdırdığı öğrenildi.