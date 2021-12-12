Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabancaya el konuldu. Çelik'in polis aracına bindirilirken, "Her şeyin bir bedeli var" diye bağırması dikkat çekti.