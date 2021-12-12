Vav TV İzle
Haberler Yaşam Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni

Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni

Antalya'da dehşete düşüren olay! Bir kişi, miras yüzünden tartıştığı ablasını silahla katletti. Katil zanlısı kardeş olaydan sonra, "Ablamı öldürdüm. Başında silahla bekliyorum, gelin alın" dedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabancaya el konuldu. Çelik'in polis aracına bindirilirken, "Her şeyin bir bedeli var" diye bağırması dikkat çekti.

12.12.2021 18:47 - Son Güncelleme: 12.12.2021 18:52
Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni

Vahşetin adresi bu kez Antalya'ydı… Kan donduran olay Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni

Edinilen bilgiye göre; Kutluay Çelik (47), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "Ablamı öldürdüm. Başında silahla bekliyorum, gelin alın" dedi.

Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabancaya el konuldu. Çelik'in polis aracına bindirilirken, "Her şeyin bir bedeli var" diye bağırması dikkat çekti.

Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni

Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde Gülderen Ç.'nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Miras dehşeti! Ablasını vahşice katletti: Ablamı öldürdüm gelin alın beni

Olay yerinde yapılan incelemede şahsın ablası ile sabah miras yüzünden tartıştığı ve pazar dönüşünde evin bahçesinde tartışıp kurşun yağdırdığı öğrenildi.

SON DAKİKA