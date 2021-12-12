İzmir'i yine sağanak vurdu! Yollar göle döndü
CHP'li İzmir belediyesi her sağanak yağışta vatandaşlara zor durumlar yaşatıyor. Bölge halkı CHP'li belediyeye isyan ederken, bölgeden gelen son kareler hiç de iyi değil. İzmir'de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde su birikintilerine sebep oldu. Bazı bölgelerde yolların adeta göle döndüğü görüldü.
12.12.2021 21:42
- Son Güncelleme: 12.12.2021 21:42
İzmir'de geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağış, bugün öğlen saatlerinden itibaren şiddetini artırdı.
Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenler çaldı. İzmir'in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı.
Yine Urla ilçesindeki bir dalış okulunun prefabrik yapısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Dalış okulunun sahibi Murat Yaman durumu, "Bitmeyen fırtınalar. Her yer darmaduman" diyerek paylaştı. Öte yandan, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan sinema salonunun girişine, tavandan damlayan yağmur sularına karşı leğenler konularak koruma sağlandı.