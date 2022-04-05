Aksaray'da cinnet! Annesi ve abisini öldürüp, mezarlıkta intihar etti
Son dakika haberleri... Aksaray'da Murat Kaplan (24), evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan (60) ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürdü. Murat Kaplan, daha sonra köy mezarlığına gidip tüfekle başına ateş ederek intihar etti. İşte detaylar...
05.04.2022 22:19 - Son Güncelleme: 05.04.2022 22:21
Aksaray'da Murat kaplan (24) isimli şahıs, evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan (60) ve abisi selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürdü. Murat Kaplan daha sonra köy mezarlığına gidip tüfekle başına ateş ederek intihar etti.
ANNESİ VE ABİSİNİ TÜFEKLE VURDU
Daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Kaplan, evlerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından abisi Selahattin Kaplan ve annesi Hatice Kaplan'a tüfekle ateş edip öldürdü.
Anne ve oğlu ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, köylüler saldırgan Murat Kaplan'ın köy mezarlığı yönüne gittiği söyledi.