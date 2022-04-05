Aksaray’da cinnet! Annesi ve abisini öldürüp, mezarlıkta intihar etti

Aksaray'da Murat kaplan (24) isimli şahıs, evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan (60) ve abisi selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürdü. Murat Kaplan daha sonra köy mezarlığına gidip tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

