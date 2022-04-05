RAMAZAN İMSAKİYE
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Aksaray'da cinnet! Annesi ve abisini öldürüp, mezarlıkta intihar etti

Son dakika haberleri... Aksaray'da Murat Kaplan (24), evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan (60) ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürdü. Murat Kaplan, daha sonra köy mezarlığına gidip tüfekle başına ateş ederek intihar etti. İşte detaylar...

05.04.2022 22:19 - Son Güncelleme: 05.04.2022 22:21
Aksaray’da cinnet! Annesi ve abisini öldürüp, mezarlıkta intihar etti

Aksaray'da Murat kaplan (24) isimli şahıs, evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan (60) ve abisi selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürdü. Murat Kaplan daha sonra köy mezarlığına gidip tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

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Aksaray’da cinnet! Annesi ve abisini öldürüp, mezarlıkta intihar etti

Olay, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi.

Aksaray’da cinnet! Annesi ve abisini öldürüp, mezarlıkta intihar etti

ANNESİ VE ABİSİNİ TÜFEKLE VURDU

Daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Kaplan, evlerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından abisi Selahattin Kaplan ve annesi Hatice Kaplan'a tüfekle ateş edip öldürdü.

Aksaray’da cinnet! Annesi ve abisini öldürüp, mezarlıkta intihar etti

Silah sesini duyan köylüler, eve geldiklerinde anne ve oğlunu kanlar içinde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi.

Aksaray’da cinnet! Annesi ve abisini öldürüp, mezarlıkta intihar etti

Anne ve oğlu ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, köylüler saldırgan Murat Kaplan'ın köy mezarlığı yönüne gittiği söyledi.

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