Esenyurt’ta yol ortasında vahşice öldürülen Kader Gökçe olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde yaşanan kan donduran cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Alpaslan Çay'ın sokak içine zorla sürüklediği Kader Gökçe'yi öldürüp ardından kendi hayatına son verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta önce eski kız arkadaşına, daha sonra ise silahla kendine ateş edip hayatına son veren şahsın son görüntüleri ortaya çıktı. Alpaslan Çay'ın sokak içine zorla sürüklediği Kader Gökçe'yi öldürüp ardından kendi hayatına son verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Gökçe metrobüs üst geçidinden indikten sonra kendisini bekleyen Alpaslan Çay tarafından zorla bir ara sokağa çekilmiş ve silahla boynundan vurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Kan donduran olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay'nin yanına geldi. Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti. Alpaslan Çay ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.