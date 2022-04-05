RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Esenyurt’ta yol ortasında vahşice öldürülen Kader Gökçe olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Esenyurt’ta yol ortasında vahşice öldürülen Kader Gökçe olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde yaşanan kan donduran cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Alpaslan Çay'ın sokak içine zorla sürüklediği Kader Gökçe'yi öldürüp ardından kendi hayatına son verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

05.04.2022 15:37 - Son Güncelleme: 05.04.2022 15:49
Esenyurt’ta yol ortasında vahşice öldürülen Kader Gökçe olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Esenyurt'ta önce eski kız arkadaşına, daha sonra ise silahla kendine ateş edip hayatına son veren şahsın son görüntüleri ortaya çıktı. Alpaslan Çay'ın sokak içine zorla sürüklediği Kader Gökçe'yi öldürüp ardından kendi hayatına son verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esenyurt’ta yol ortasında vahşice öldürülen Kader Gökçe olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Gökçe metrobüs üst geçidinden indikten sonra kendisini bekleyen Alpaslan Çay tarafından zorla bir ara sokağa çekilmiş ve silahla boynundan vurmuştu.

Esenyurt’ta yol ortasında vahşice öldürülen Kader Gökçe olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Yaşanan olayın ardından intihara teşebbüs eden şahıs, Gökçe ile birlikte hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Esenyurt’ta yol ortasında vahşice öldürülen Kader Gökçe olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

CİNAYET ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan o korkunç olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çay'ın, eski kız arkadaşını silahla vurduğu ardından ise intihara teşebbüs ettiği o anlar anbean güvenlik kamerası yansıdı.

Esenyurt’ta yol ortasında vahşice öldürülen Kader Gökçe olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

NE OLMUŞTU?
Kan donduran olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay'nin yanına geldi. Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti. Alpaslan Çay ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

SON DAKİKA