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Milyonerin ibretlik hikayesi... Para bitti aşk bitti! Şimdi lağım sularıyla baş başa...

Milyoner Mustafa Oytun'un ibretlik hikayesi! Kayseri'de hamallık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Oytun'un kazı kazan kuponunaa 1998 yılında 7,5 milyar lira ikramiye çıktı. Evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptıran ve o kadınla gününü gün eden Oytun, parayı 8 yılda bitirdi. Bir zamanın milyoneri şimdi sürekli lağım basan bodrum kattaki bir dairede yaşıyor. İşte milyonerin ibretlik hikayesi...

18.07.2022 08:46 - Son Güncelleme: 18.07.2022 08:46
Milyonerin ibretlik hikayesi... Para bitti aşk bitti! Şimdi lağım sularıyla baş başa...

Kayseri'de hamallık yaparak geçimini sağlarken oynadığı şans oyunu sonrası hayatı değişen Mustafa Oytun şimdilerde sürekli lağım suyu basan bir evde yaşıyor...

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Milyonerin ibretlik hikayesi... Para bitti aşk bitti! Şimdi lağım sularıyla baş başa...

Hamallık yapan Mustafa Oytun 1998 yılında kazı kazan oynadı. Kazıdığı ilk kupon boş çıkan Oytun'a, ikinci kuponda 7,5 milyar lira çıktı.

Milyonerin ibretlik hikayesi... Para bitti aşk bitti! Şimdi lağım sularıyla baş başa...

BİR ANDA HAYATI DEĞİŞTİ

İkramiyesini alan Oytun, ilk olarak kendisine ev satın aldı. Kısa sürede hayatı değişen Oytun, bu sırada evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptırdı.

Milyonerin ibretlik hikayesi... Para bitti aşk bitti! Şimdi lağım sularıyla baş başa...

PARALAR SUYUNU ÇEKTİ

Aşık olduğu kadınla paraları harcayan adamın milyonerliği ise fazla sürmedi.

Milyonerin ibretlik hikayesi... Para bitti aşk bitti! Şimdi lağım sularıyla baş başa...

LAĞIM BASAN DAİREDE YAŞIYOR

Tüm parası biten Mustafa Oytun, bir aydır zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyordu.

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