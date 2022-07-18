Milyonerin ibretlik hikayesi... Para bitti aşk bitti! Şimdi lağım sularıyla baş başa...
Milyoner Mustafa Oytun'un ibretlik hikayesi! Kayseri'de hamallık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Oytun'un kazı kazan kuponunaa 1998 yılında 7,5 milyar lira ikramiye çıktı. Evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptıran ve o kadınla gününü gün eden Oytun, parayı 8 yılda bitirdi. Bir zamanın milyoneri şimdi sürekli lağım basan bodrum kattaki bir dairede yaşıyor. İşte milyonerin ibretlik hikayesi...
18.07.2022 08:46 - Son Güncelleme: 18.07.2022 08:46
Kayseri'de hamallık yaparak geçimini sağlarken oynadığı şans oyunu sonrası hayatı değişen Mustafa Oytun şimdilerde sürekli lağım suyu basan bir evde yaşıyor...
Hamallık yapan Mustafa Oytun 1998 yılında kazı kazan oynadı. Kazıdığı ilk kupon boş çıkan Oytun'a, ikinci kuponda 7,5 milyar lira çıktı.
LAĞIM BASAN DAİREDE YAŞIYOR
Tüm parası biten Mustafa Oytun, bir aydır zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyordu.