Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova'da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi'nde serinledi
Bir dönem terör olaylarıyla anılan Avaşin Deresi artık bambaşka bir çehreye bürünmüş durumda. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalanlar, kar suları ile beslenen Avaşin Deresi'nde serinledi.
18.07.2022 09:35 - Son Güncelleme: 18.07.2022 10:30
Bir zamanlar terör olaylarıyla gündeme gelen Yüksekova'nın Dağlıca bölgesi, huzurun sağlanmasıyla hafta sonları pikniğe gelenlerle doluyor.