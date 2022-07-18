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Haberler Yaşam Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova'da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi'nde serinledi

Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova'da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi'nde serinledi

Bir dönem terör olaylarıyla anılan Avaşin Deresi artık bambaşka bir çehreye bürünmüş durumda. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalanlar, kar suları ile beslenen Avaşin Deresi'nde serinledi.

DHA
18.07.2022 09:35 - Son Güncelleme: 18.07.2022 10:30
Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova’da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi’nde serinledi

Bir zamanlar terör olaylarıyla gündeme gelen Yüksekova'nın Dağlıca bölgesi, huzurun sağlanmasıyla hafta sonları pikniğe gelenlerle doluyor.

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Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova’da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi’nde serinledi

İlçede son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanırken, termometreler de 40 dereceyi gösterdi.

Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova’da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi’nde serinledi

Sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde serinledi.

Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova’da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi’nde serinledi

Suya girenlerin bazıları, tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi dereye atladı.

Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova’da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi’nde serinledi

Derede yüzen Furkan Doğan (20), serin sulara girmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, "Burada hava sıcaklığı 40 dereci buldu.

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