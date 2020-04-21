Milyoner'de "Femur nedir?" sorusunda kuzenine güvendi, doğru cevabı duyunca şoke oldu!
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü izleyicisi tarafından ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "Femur nedir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damgasını vurdu. Soruyu doğru yanıtlamak için kuzenine güvendi ama cevabı görüce kendisi de şok oldu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran o anlar...
21.04.2020 00:48
- Son Güncelleme: 21.04.2020 00:53
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