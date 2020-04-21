Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "Femur nedir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damgasını vurdu. Soruyu doğru yanıtlamak için kuzenine güvenen yarışmacı cevabı görüce kendisi de şok oldu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran o anlar...
Femur nedir? | Kim Milyoner Olmak İster
21.04.2020 00:53
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