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Femur nedir? | Kim Milyoner Olmak İster

Femur nedir? | Kim Milyoner Olmak İster
21.04.2020 00:53

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "Femur nedir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damgasını vurdu. Soruyu doğru yanıtlamak için kuzenine güvenen yarışmacı cevabı görüce kendisi de şok oldu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran o anlar...


Kim Milyoner Olmak İster Videoları