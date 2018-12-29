Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca insanı 2019 yılbaşı çekilişi heyecanı sardı. Yeni yıla 2 gün kala vatandaşların yılbaşı hazırlığı da hız kazandı. Her sene olduğu gibi bu sene de milli piyango yılbaşı çekilişi için biletler alındı. Biletini alan milyonlarca kişi en çok hangi numaraların kazandırdığını araştırmaya başladı. Peki milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en çok hangi numaralar kazandırdı? İşte en çok kazandıran numaralar, bayiler ve şehirler...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 13:34:18 Güncelleme: 14:50:00
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
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