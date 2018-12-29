Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca insanı 2019 yılbaşı çekilişi heyecanı sardı. Yeni yıla 2 gün kala vatandaşların yılbaşı hazırlığı da hız kazandı. Her sene olduğu gibi bu sene de milli piyango yılbaşı çekilişi için biletler alındı. Biletini alan milyonlarca kişi en çok hangi numaraların kazandırdığını araştırmaya başladı. Peki milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en çok hangi numaralar kazandırdı? İşte en çok kazandıran numaralar, bayiler ve şehirler...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 13:34:18 Güncelleme: 14:50:00
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık akşamı çekilecek.

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!

Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresitarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!

SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?

Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.

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