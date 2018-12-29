Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte en çok kazandıran bayiler ve şehirler!

SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?



Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.