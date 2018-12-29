Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?

Bloomberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zengin kişilerin başka bir ülke vatandaşı olmak için 23 milyon dolarkadar para harcadığı ortaya koyuldu. Bu anlamda CS Global Partners'ın yayınladığı araştırmaya katılanların yüzde 89'unun ikinci bir pasaport sahibi olmak istediği ifade edilirken, yüzde 34'ünden fazlasının ise ikinci bir vatandaşlığa yatırım yapmak istedikleri belirtildi.