Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?

Son zamanlarda araç, ev ve arsa gibi yatırımların yanı sıra zenginler için yeni bir trend daha ortaya çıktı: Vatandaşlık satın almak. Birçok zengin artık vatandaşlık almak için farklı ülkelere yatırım yapıyor. Hatta öyle ki Bloomberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zengin kişilerin başka bir ülke vatandaşı olmak için 23 milyon dolarkadar para harcadığı ortaya koyuldu. Peki Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor? İşte detaylar...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 15:32:57 Güncelleme: 15:43:08
Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?
Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?

Bloomberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zengin kişilerin başka bir ülke vatandaşı olmak için 23 milyon dolarkadar para harcadığı ortaya koyuldu. Bu anlamda CS Global Partners'ın yayınladığı araştırmaya katılanların yüzde 89'unun ikinci bir pasaport sahibi olmak istediği ifade edilirken, yüzde 34'ünden fazlasının ise ikinci bir vatandaşlığa yatırım yapmak istedikleri belirtildi.

Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?
Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?

Raporda kişilerin yüzde 80'inin bu sebeple yıllık maaşlarının yüzde 5'ini bağışlamaya hazır olacağı da vurgulandı.

Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?
Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?

Dünyada vatandaşlık satın alınması için yetki veren çok az ülke var. Neyse ki bazı ülkelerde yatırım yoluyla ikinci bir pasaport ya da vatandaşlık almanın önü açılmış durumda. İşte yatırım yoluyla vatandaşlık veya ikamet sunan ülkeler...

Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?
Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?

Birleşik Krallık -2,57 milyon dolar

Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?
Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?

Yeni Zelanda- 1,98 milyon dolar

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