2019 Hac kuraları sonuçları listesi! Diyanet İşleri hac kura sonuçları isim isim liste (HAC KURA SONUÇLARI)

Hac kuraları bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. 2019 yılında kutsal topraklarda Hac ibadetlerini yerine getirme şansı yakalayan hacı adayları listesi vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konusu olarak dikkat çekiyor. 2019 yılında Türkiye'den kutsal topraklara Hac'ca 80 bin kişi gidecek. İşte 2019 Hac kura sonuçları...

28 Aralık 2018 Cuma, 22:46:52 Güncelleme: 22:49:57
2019 Hac kuraları sonuçları listesi! Diyanet İşleri hac kura sonuçları isim isim liste (HAC KURA SONUÇLARI)

Hacca gitmek İslam'ın 5 şartından biridir. Müslümanlar için hac ibadeti büyük öneme sahiptir, vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilen hac kuraları ile birlikte heyecanla isimlerini araştırıyor.

2019 Hac kuraları sonuçları listesi! Diyanet İşleri hac kura sonuçları isim isim liste (HAC KURA SONUÇLARI)

Hac kuraları sonucunda ismi çıkan ve hacca gitmeye hak kazananlar özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kendi isimlerini bulabilecekler, aynı şekilde hacca gitmeye hak kazanan Müslümanların aile fertleri de büyük bir ilgiyle hac kura sonuçlarını takip ediyor.

2019 Hac kuraları sonuçları listesi! Diyanet İşleri hac kura sonuçları isim isim liste (HAC KURA SONUÇLARI)

TÜRKİYE'DEN 80 BİN KİŞİ GİDECEK
Hac kuraları bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. 2019 yılında kutsal topraklarda Hac ibadetlerini yerine getirme şansı yakalayan hacı adayları listesi vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konusu olarak dikkat çekiyor. 2019 yılında Türkiye'den kutsal topraklara Hac'ca 80 bin kişi gidecek. İşte 2019 Hac kura sonuçları...

2019 Hac kuraları sonuçları listesi! Diyanet İşleri hac kura sonuçları isim isim liste (HAC KURA SONUÇLARI)
2019 Hac kuraları sonuçları listesi! Diyanet İşleri hac kura sonuçları isim isim liste (HAC KURA SONUÇLARI)
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Filmlerdeki çekim hataları sizi çok şaşırtacak!
Filmlerdeki çekim hataları sizi çok şaşırtacak!