2019 Hac kuraları sonuçları listesi! Diyanet İşleri hac kura sonuçları isim isim liste (HAC KURA SONUÇLARI)

Hac kuraları bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. 2019 yılında kutsal topraklarda Hac ibadetlerini yerine getirme şansı yakalayan hacı adayları listesi vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konusu olarak dikkat çekiyor. 2019 yılında Türkiye'den kutsal topraklara Hac'ca 80 bin kişi gidecek. İşte 2019 Hac kura sonuçları...

28 Aralık 2018 Cuma, 22:46:52 Güncelleme: 22:49:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





