31 Aralık - 1 Ocak 2023 Milli Piyango sorgulama robotu ile amorti rakamları! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve amorti numaraları sorgulama

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve amorti numaraları sorgulama ekranı sayfamızda.... Merakla beklenilen Milli Piyango neticeleri belli olacak. 31 Aralık 2022 akşamı oluşturulan çekiliş eşliğinde büyük ikramiye olan 200 milyon TL'nin ve başka ikramiyelerin sahipleri duyurulacak. Biletinize hangi ikramiyenin çıktığını öğrenmek için bilet sorgulama yapabilirsiniz. Milli Piyango sorgulama robotu ile birlikte biletinize çıkan ikramiyeyi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Normalde açıklanan numaralarda tek tek biletlerinizi kontrol etmek gerekirken sorgulama robotu ile birlikte bilet numaralarınızı yazarak biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebiliyorsunuz.