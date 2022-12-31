Aydın Nazilli'deki patlama sonrası gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir restoranda tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü "Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
31.12.2022 21:48 - Son Güncelleme: 31.12.2022 21:51
İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi.