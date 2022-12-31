Aydın Nazilli’deki patlama sonrası gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklandı

"TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA"

"Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.