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Aydın Nazilli'deki patlama sonrası gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir restoranda tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü "Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

31.12.2022 21:48 - Son Güncelleme: 31.12.2022 21:51
Aydın Nazilli’deki patlama sonrası gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi.

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Aydın Nazilli’deki patlama sonrası gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklandı

İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aydın Nazilli’deki patlama sonrası gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklandı



Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Aydın Nazilli’deki patlama sonrası gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklandı

"TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA"
"Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Nazilli’deki patlama sonrası gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklandı

Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüpheliden 3'ünün taburcu edilerek emniyete götürüldüğü, diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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