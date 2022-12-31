Milli Piyango sorgulama robotu ile amorti rakamlarını öğrenebilirsiniz! Milli Piyango yılbaşı 2023 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları kesinleşti!

Milli Piyango sorgulama robotu ile amorti rakamlarını sayfamızda öğrenebilirsiniz. Merakla beklenilen Milli Piyango neticeleri belli olacak. 31 Aralık 2022 akşamı oluşturulan çekiliş eşliğinde büyük ikramiye olan 200 milyon TL'nin ve başka ikramiyelerin sahipleri duyuruldu. Biletinize hangi ikramiyenin çıktığını öğrenmek bağlamında bilet sorgulama yapılabilirsiniz. Milli Piyango çekilişinde her yıl olduğu gibi yıl için de amortiler için iki rakam çekildi. Bu iki rakamdan birisi biletinizin son rakamı oluyorsa bilet fiyatınızı alabilirsiniz.