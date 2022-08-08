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Milli kayakçının sır ölümü! Bir anda yere yığıldı! Arkadaşları kayıp ihbarına gelince ortaya çıktı

İstanbul Levent'te Milli Takım Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, yolda yürürken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri inceleme başlatırken, gencin hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

08.08.2022 15:13 - Son Güncelleme: 08.08.2022 15:31
Milli kayakçının sır ölümü! Bir anda yere yığıldı! Arkadaşları kayıp ihbarına gelince ortaya çıktı

Kağıthane 4. Levent'te meydana gelen olay Sabah 05:30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, gece saatlerinde arkadaşlarının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Şamgül, iddiaya göre sabaha karşı evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bir süre sonra kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı.

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Milli kayakçının sır ölümü! Bir anda yere yığıldı! Arkadaşları kayıp ihbarına gelince ortaya çıktı

Genç yerde hareketsiz şekilde yattığı esnada çıktığı binadaki bir vatandaş balkondan genci görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Milli kayakçının sır ölümü! Bir anda yere yığıldı! Arkadaşları kayıp ihbarına gelince ortaya çıktı

Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Milli kayakçının sır ölümü! Bir anda yere yığıldı! Arkadaşları kayıp ihbarına gelince ortaya çıktı

Olayın ardından ölümü şüpheli bulan polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan gencin sokakta hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Milli kayakçının sır ölümü! Bir anda yere yığıldı! Arkadaşları kayıp ihbarına gelince ortaya çıktı

Görüntülerde, genç binada çıkarak iki aracın arasına geliyor. Burada eğilen genç bir süre sonra yere düşüyor. Kafasını kaldırıp etrafına bakan genç, yeniden yere düşüyor. Ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geliyor.

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