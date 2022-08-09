Başkan Erdoğan o pankartı gördü aracını durdurdu! Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret: Yaşadıkları heyecanı anlattılar
Başkan Erdoğan, Cemevi ziyareti sonrası Ankara'da sürpriz bir misafirlik gerçekleştirdi. Çaşmaz Ailesi tarafından yapılan çay davetini geri çevirmeyen Başkan Erdoğan, ailenin evine misafir oldu. Ziyarette renkli anlar da yaşandı. Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyan aile üyeleri, mutluluklarını dile getirdi.
Başkan Erdoğan, Cemevi ziyaretinin ardından Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çaşmaz ailesinin çay davetini geri çevirmeyen Erdoğan, ailenin evine misafir oldu, ziyarette renkli diyaloglar yaşandı.
Hayal gördüklerini sandılar ama karşılarında duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi.
Kimse ihtimal bile vermemişti. Hatice Çaşmaz, Erdoğan'ın Mamak'ta Cemevi ziyareti yaptığını öğrenir öğrenmez harekete geçti.
Yaşadıklarını anlatan Çaşmaz, "Hüseyin Gazi'ye geldiğini öğrenince aşağı indim biraz bekledim pankartımı da açtım hatta oradakiler dalga geçmişti hızla geçiyor görmez demişlerdi ben onlara inat daha güzel açtım o da gördü. Beni görür görmez anında durdu. Göz göze geldik arabanın ucu bana doğru döndü" ifadelerini kullandı.