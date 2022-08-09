Başkan Erdoğan o pankartı gördü aracını durdurdu! Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret: Yaşadıkları heyecanı anlattılar

Yaşadıklarını anlatan Çaşmaz, "Hüseyin Gazi'ye geldiğini öğrenince aşağı indim biraz bekledim pankartımı da açtım hatta oradakiler dalga geçmişti hızla geçiyor görmez demişlerdi ben onlara inat daha güzel açtım o da gördü. Beni görür görmez anında durdu. Göz göze geldik arabanın ucu bana doğru döndü" ifadelerini kullandı.