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Başkan Erdoğan o pankartı gördü aracını durdurdu! Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret: Yaşadıkları heyecanı anlattılar

Başkan Erdoğan, Cemevi ziyareti sonrası Ankara'da sürpriz bir misafirlik gerçekleştirdi. Çaşmaz Ailesi tarafından yapılan çay davetini geri çevirmeyen Başkan Erdoğan, ailenin evine misafir oldu. Ziyarette renkli anlar da yaşandı. Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyan aile üyeleri, mutluluklarını dile getirdi.

09.08.2022 12:04 - Son Güncelleme: 09.08.2022 12:33
Başkan Erdoğan o pankartı gördü aracını durdurdu! Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret: Yaşadıkları heyecanı anlattılar

Başkan Erdoğan, Cemevi ziyaretinin ardından Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çaşmaz ailesinin çay davetini geri çevirmeyen Erdoğan, ailenin evine misafir oldu, ziyarette renkli diyaloglar yaşandı.

Hayal gördüklerini sandılar ama karşılarında duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi.

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Başkan Erdoğan o pankartı gördü aracını durdurdu! Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret: Yaşadıkları heyecanı anlattılar

Kimse ihtimal bile vermemişti. Hatice Çaşmaz, Erdoğan'ın Mamak'ta Cemevi ziyareti yaptığını öğrenir öğrenmez harekete geçti.

Başkan Erdoğan o pankartı gördü aracını durdurdu! Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret: Yaşadıkları heyecanı anlattılar

Yaşadıklarını anlatan Çaşmaz, "Hüseyin Gazi'ye geldiğini öğrenince aşağı indim biraz bekledim pankartımı da açtım hatta oradakiler dalga geçmişti hızla geçiyor görmez demişlerdi ben onlara inat daha güzel açtım o da gördü. Beni görür görmez anında durdu. Göz göze geldik arabanın ucu bana doğru döndü" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan o pankartı gördü aracını durdurdu! Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret: Yaşadıkları heyecanı anlattılar

Çaylar koyu bir sohbet eşliğinde içildi.

Başkan Erdoğan o pankartı gördü aracını durdurdu! Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret: Yaşadıkları heyecanı anlattılar

Ev sahibinin ismi Hamza olunca Başkan Erdoğan torunu Hamza'yı anlattı.

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