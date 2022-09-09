Milli boksör Sinan Ulutürk’ten eşi Leyla Süleymanova hakkında şok iddia: Sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü

Milli boksör Sinan Ulutürk, eşi Leyla Süleymanova'nın kendisini şarkıcı Mert Cihan Özcan ile aldattığını iddia etti. Eşinin ilk evliliğini Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile yaptığını söyleyen boksör, Süleymanova ile tanıştığında kendisine, "Spor hocasıyım ve müsabakalara çıkıyorum.