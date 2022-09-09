Milli boksör Sinan Ulutürk'ten eşi Leyla Süleymanova hakkında şok iddia: Sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü
Milli boksör Sinan Ulutürk ile boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Süleymanova arasında sular durulmuyor. Milli boksör Ulutürk, eşinin sevgilisiyle evini basarak annesini dövdüğünü iddia etti. 2018'de evlendiği Süleymanova'nın istekleri nedeniyle maddi olarak büyük zorluk yaşadığını söyleyen Ulutürk, "Eşim, biz daha boşanmadan şarkıcı Mert Cihan Özcan ile yasak aşk yaşamaya başladı." dedi.
09.09.2022 07:50 - Son Güncelleme: 09.09.2022 07:50
Milli boksör Sinan Ulutürk, 2018 yılında evlendiği Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. Eşinin istekleri yüzünden büyük maddi zorluklar yaşadığını anlatan ve boşanma süreci devam ederken eşinin sevgili bulduğunu söyleyen Ulutürk, GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı.
Milli boksör Sinan Ulutürk, eşi Leyla Süleymanova'nın kendisini şarkıcı Mert Cihan Özcan ile aldattığını iddia etti. Eşinin ilk evliliğini Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile yaptığını söyleyen boksör, Süleymanova ile tanıştığında kendisine, "Spor hocasıyım ve müsabakalara çıkıyorum.