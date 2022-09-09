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Haberler Yaşam 2082'den geldi Elizabeth'in ölümünü bildi! TikTok'taki zaman yolcusu tüyler diken diken etti diğer kehanetleri ise...

2082'den geldi Elizabeth'in ölümünü bildi! TikTok'taki zaman yolcusu tüyler diken diken etti diğer kehanetleri ise...

Sosyal medyayla haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "timetraveller_2082" adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan kullanıcı şimdilik gizemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde ise aynı kullanıcı, Kraliçe II. Elizabeth'in kesin öleceği tarihi vermiş, ona kimse inanmamıştı. 'Kraliçe 2022 yılında ölecek' diyen zaman kullanıcısı günün hayrete düşüren ismi.

09.09.2022 09:46 - Son Güncelleme: 09.09.2022 10:26
2082’den geldi Elizabeth’in ölümünü bildi! TikTok’taki zaman yolcusu tüyler diken diken etti diğer kehanetleri ise...

2082 yılından geçmişe uzandığını iddia eden 'zaman yolcusu' isminde bir TikTok kullanıcısı, Kraliçe'nin ne zaman öleceğini bildiğini iddia etmişti.

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2082’den geldi Elizabeth’in ölümünü bildi! TikTok’taki zaman yolcusu tüyler diken diken etti diğer kehanetleri ise...

Tarihi nokta atışı olarak tutmadı ancak 'Kraliçe 2022 yılında ölecek' kehaneti gerçekleşti.

2082’den geldi Elizabeth’in ölümünü bildi! TikTok’taki zaman yolcusu tüyler diken diken etti diğer kehanetleri ise...

timetraveller_2082 kullanıcı adıyla paylaşım yapan medyum, önümüzdeki 23 yıl içinde gerçekleşeceği iddia edilen diğer olayların listesini çıkardı.

2082’den geldi Elizabeth’in ölümünü bildi! TikTok’taki zaman yolcusu tüyler diken diken etti diğer kehanetleri ise...

Son olarak yayınladığı videoda "Gerçek zamanlı bir gezginim. 2023'te Big Ben beklenmedik bir deprem nedeniyle çöküyor. 2030'da GTA 7 çıkıyor." ifadeleri yer alırken, Elizabeth tarihi şaşkına çevirdi.

2082’den geldi Elizabeth’in ölümünü bildi! TikTok’taki zaman yolcusu tüyler diken diken etti diğer kehanetleri ise...

10 doğru 2022 tahminine sahip Baba Vanga tarzındaki bu medyum, 'Kraliçe bu yıl ölecek' demişti. Bugün o tahmini akıllara geldi.

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