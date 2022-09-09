Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!

Güngören'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan İmat ve Miyase Ahmet çiftinin evini su bastı. İmat Ahmet, İSKİ ekiplerinin önceki gün sabah saatlerinde kanalizasyon şebekesinde çalışması yaptığını, su baskınının da bu nedenle olduğunu ileri sürdü.