Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!
CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ, ne zaman çalışma yapsa ya boru patlatıyor ya da vatandaşın evini su basıyor. Skandalların bir yenisi Güngören'de yaşandı. 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan İmat ve Miyase Ahmet çiftinin evini İSKİ ekiplerinin kanalizasyon çalışması sonrası su bastı. Öte yandan Şişli'de de İSKİ, BEDAŞ ve İGDAŞ kazı çalışması yaptığı sokakları düzeltmeden bırakınca vatandaşlar ve esnaf isyan etti.
09.09.2022 09:58 - Son Güncelleme: 09.09.2022 10:16
Güngören Merkez Mahallesi Kayık Sokak'ta dün 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evin sahibi İmat ve Miyase Ahmet çifti, sabah uyandığında evin sular içinde olduğunu gördüklerini belirterek, İSKİ'nin önceki gün yaptığı kanalizasyon şebekesi çalışması nedeniyle su baskınının olduğunu iddia etti.
"EV BU HALDE NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"
İSKİ'nin çalışması nedeniyle su baskını olduğunu öne süren İmat Ahmet, "İtfaiyeyi aradık suyu tahliye etsinler diye henüz gelmediler.