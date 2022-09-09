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Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!

CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ, ne zaman çalışma yapsa ya boru patlatıyor ya da vatandaşın evini su basıyor. Skandalların bir yenisi Güngören'de yaşandı. 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan İmat ve Miyase Ahmet çiftinin evini İSKİ ekiplerinin kanalizasyon çalışması sonrası su bastı. Öte yandan Şişli'de de İSKİ, BEDAŞ ve İGDAŞ kazı çalışması yaptığı sokakları düzeltmeden bırakınca vatandaşlar ve esnaf isyan etti.

09.09.2022 09:58 - Son Güncelleme: 09.09.2022 10:16
Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!

Güngören'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan İmat ve Miyase Ahmet çiftinin evini su bastı. İmat Ahmet, İSKİ ekiplerinin önceki gün sabah saatlerinde kanalizasyon şebekesinde çalışması yaptığını, su baskınının da bu nedenle olduğunu ileri sürdü.

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Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!

Sabah uyandıklarında evinin sular içinde olduğunu söyleyen Miyase Ahmet ise, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!

Güngören Merkez Mahallesi Kayık Sokak'ta dün 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evin sahibi İmat ve Miyase Ahmet çifti, sabah uyandığında evin sular içinde olduğunu gördüklerini belirterek, İSKİ'nin önceki gün yaptığı kanalizasyon şebekesi çalışması nedeniyle su baskınının olduğunu iddia etti.

Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!

"EV BU HALDE NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"
İSKİ'nin çalışması nedeniyle su baskını olduğunu öne süren İmat Ahmet, "İtfaiyeyi aradık suyu tahliye etsinler diye henüz gelmediler.

Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!

Yapacak bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Tüm eşyaların sular altında kaldığını ifade eden Miyase Ahmet, "Sabah uyandığımızda evimiz su altındaydı.

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