Haberler Galeri Güncel Koronavirüs risk haritası güncellendi! İşte İstanbul'daki en riskli bölgeler | Hayat Eve Sığar koronavirüs güncel durum

Koronavirüs risk haritası güncellendi! İşte İstanbul'daki en riskli bölgeler | Hayat Eve Sığar koronavirüs güncel durum

Son dakika haberine göre İstanbul'daki koronavirüs risk haritası güncellendi. Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Esenler, Bayrampaşa, Fatih gibi ilçelerde riskin arttığı görüldü. Peki İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? Hayat Eve Sığar uygulaması güncel koronavirüs risk durumu nasıl? İstanbul'da mahalle mahalle koronavirüs risk haritası...