Baba Vanga'nın varisi Kaede'nin kehanetleri tüyler ürpertiyor! Türkiye kehaneti ise...
Dünyaca ünlü Bulgar Kahin Baba Vanga'yı ve kehanetlerini biliyorsunuz. Başta Türkiye olmak üzere dünya hakkında pek çok kehanette bulunan Baba Vanga'dan Nazi lideri Adolf Hitler'in dahi akıl aldığı iddia ediliyor. Baba Vanga, 1996 yılında hayatını kaybetti ve geriye gerçekleşmemiş pek çok kehanet bıraktı. Ve aradan yıllar geçtikten sonra ortaya çıkan bir kızın Baba Vanga'nın varisi olduğu, pek çok kehanetinin olduğu iddia ediliyor. Baba Vanga'nın olduğu gibi minik Kaede'nin de Türkiye kehanetleri mevcut. İşte yeni nesil Baba Vanga'nın ilginç hikayesi.
Baba Vanga'yı artık bilmeyen kalmadı. Bulgaristan'dan dünyaya yayılan bir şöhreti olan Baba Vanga, dünyanın geleceğine dair pek çok kehanette bulundu. Bunların pek çoğu gerçekleşti. Bazıları ise henüz gerçekleşmedi, belki de hiç gerçekleşmeyecek.
Baba Vanga 1996 yılında yılında hayatını kaybetti. Vanga Nine ölümünden önce 'Benim psişik güçlerim benden sonra kör bir kıza geçecek. O her kes gibi olmayacak ve çok özel olacak. Onu mutlaka bulun.' demiştir. Ve yıllar sonra ortaya çıkan 15 yaşındaki bir kızın Baba Vanga'nın mirasçısı olduğu iddia ediliyor. Ve onunda geleceğe dair kehanetleri var.
HERKES ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ AMA...
Doğuştan rahatsızlığı olan Fransız Micuta Kaede, tarihler 2011 yılını gösterdiğinde "Hasta. Tedavisi Rusya'da sürecek" denilip Rusya'ya götürüldü. Ardından öldüğü açıklandı.
Ancak küçük kız ölmedi. Bu açıklamanın nedeni küçük kızın ve ailesinin yoğun ilgiden bunalmasıydı.
DÜNYAYI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
Bir takım psişik güçleri olan Kaede için her şey küçük yaşlarda başladı. Günlük hayata dair kehanetlerde bulunuyordu. Kaede'nin annesi kızının 5 yaşında kehanetlerine başladığını söylüyor. Bunlardan ilki kardeşinin bacağını burkacağını söylemesi.
Kaede'nin diğer kehanetleri ise futbol maçlarının sonuçları, eve gelecek misafirler, bardakların düşüp kırılması, büyükannesinin hastalığı...