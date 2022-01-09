‘Mıknatıs adam’ Süleyman! Çatal kaşık metal vücuduna yapışıyor! İlçenin en çekici adamı
'Mıknatıs adam' Süleyman! Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark eden Süleyman Demirci, özelliği ile dikkat çekiyor. Demirci'nin göğsüne yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para, saat, yüzük gibi bazı materyaller saatlerce düşmeden vücudunda durabiliyor.
Çevresinde 'ilçenin en çekici adamı' olarak hitap edilen Demirci, vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli'ye de meydan okudu.
O zamandan beri bu özelliğim devam ediyor. Vücuduma; gümüş, altın, cam, taş, bozuk para, metal kaşık ve farklı birçok materyal yapışıyor" dedi.
Özelliğini görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, "Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor. Bir defasında denedim, vücudum 90 kaşık tuttu. Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli 50 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Onu geçmek için rekorlar kitabını Karasu'ya davet ediyorum. Gelsinler, canlı noter huzurunda çekim yapalım. Şaşıran çok oluyor. Bu, tuhaf bir durum. Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın" diye konuştu.