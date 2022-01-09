Bodrum'u sağanak vurdu! İş yerleri ve evleri su bastı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu, hayatını olumsuz etkiledi. İş yerleri ve evleri su basarken, polis tahliyede vatandaşlara yardımcı oldu. Son 12 saat içinde Bodrum merkeze metrekareye 41,5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82,8 kilogram yağış düştü. İşte Bodrum'daki felaketten kareler...
09.01.2022 11:54
- Son Güncelleme: 09.01.2022 12:12
Polis ekipleri de su basan iş yerlerinde vatandaşlara yardımcı oldu. Kent merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı.
FERİBOT SEFERİNE 'YAĞIŞ' ENGELİ
Son 12 saat içerisinde Bodrum merkeze metrekaraya 41,5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82,8 kilogram yağış düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sağanak etkisini yitirirken, yağışlar aralıklar sürüyor.