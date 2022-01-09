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Bodrum'u sağanak vurdu! İş yerleri ve evleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu, hayatını olumsuz etkiledi. İş yerleri ve evleri su basarken, polis tahliyede vatandaşlara yardımcı oldu. Son 12 saat içinde Bodrum merkeze metrekareye 41,5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82,8 kilogram yağış düştü. İşte Bodrum'daki felaketten kareler...

DHA
09.01.2022 11:54 - Son Güncelleme: 09.01.2022 12:12
Bodrum’u sağanak vurdu! İş yerleri ve evleri su bastı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın güney ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarının ardından özellikle Bodrum ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yalıkavak Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı.

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Bodrum’u sağanak vurdu! İş yerleri ve evleri su bastı

Polis ekipleri de su basan iş yerlerinde vatandaşlara yardımcı oldu. Kent merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı.

Bodrum’u sağanak vurdu! İş yerleri ve evleri su bastı

GECE BOYU MÜDAHALE
Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle itfaiye ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Bahçelievler Mahallesi'nde yoğun su birikintisi nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 2 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Bodrum’u sağanak vurdu! İş yerleri ve evleri su bastı

Ekipler, gece boyu 10 iş yeri, 2 ev ve 22 bahçede su baskınlarına müdahale etti. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle caddeler ise beyaza büründü.

Bodrum’u sağanak vurdu! İş yerleri ve evleri su bastı

FERİBOT SEFERİNE 'YAĞIŞ' ENGELİ
Son 12 saat içerisinde Bodrum merkeze metrekaraya 41,5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82,8 kilogram yağış düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sağanak etkisini yitirirken, yağışlar aralıklar sürüyor.

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