Herkes İstanbul sanıyordu! Türkiye'nin en zengin ili bakın neresi çıktı! 81 ilin en varlıklısı meğer...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayında açıkladığı 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporu, Türkiye'nin en zengin illerini ortaya koydu. İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyükşehirlerin liderliği beklenirken, sonuçlar beklenmedik bir şekilde farklı bir şehrin bu üçlüyü geride bırakarak en zengin il olarak öne çıkmasını sağladı. İşte, Türkiye'nin sürpriz şekilde en zengin şehri hakkında ayrıntılar ve bu durumun ekonomik ve sosyal yansımaları...