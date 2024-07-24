Herkes İstanbul sanıyordu! Türkiye'nin en zengin ili bakın neresi çıktı! 81 ilin en varlıklısı meğer...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayında açıkladığı 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporu, Türkiye'nin en zengin illerini ortaya koydu. İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyükşehirlerin liderliği beklenirken, sonuçlar beklenmedik bir şekilde farklı bir şehrin bu üçlüyü geride bırakarak en zengin il olarak öne çıkmasını sağladı. İşte, Türkiye'nin sürpriz şekilde en zengin şehri hakkında ayrıntılar ve bu durumun ekonomik ve sosyal yansımaları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz aralık ayında 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporuna göre Türkiye'nin en zengin illeri açıklandı. Bu listede ilk sırada yer alan il ise herkesi şaşırttı. Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listenin zirvesinde yer aldı. İşte TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin en zengin illeri...
81. 🥉 Van: 54 bin 272 TL