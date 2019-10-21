Migros Faber-Castell kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Faber-Castell kampanyası asil ve yedek talihlileri
Migros Faber-Castell kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı... MPİ'nin 31.07.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.7271 sayılı izniyle düzenlenen Migros Faber-Castell kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. 16.10.2019 tarihinde
yapılan çekilişe 24.528 katılım gerçekleşti. İşte Migros Faber-Castell kampanyasının asil ve yedek talihlileri...
21.10.2019 07:59
- Son Güncelleme: 21.10.2019 07:59
DİĞER GALERİLER