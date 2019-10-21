Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2019 Pazartesi

KOÇ:

Ailenizle ayrı düşüncelere sahip oluşunuz ve bazı hareketleriniz onlar tarafından tepki ile karşılanabilir. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan tavırlarınızı denetlemek zorundasınız. Özgürlükçü yapınızı olumlu kullandığınız zaman, çevrenizle anlaşmanız daha da kolaylaşıyor.



