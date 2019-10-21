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Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Ekim Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

21.10.2019 09:21 - Son Güncelleme: 21.10.2019 09:21
Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2019 Pazartesi

KOÇ:

Ailenizle ayrı düşüncelere sahip oluşunuz ve bazı hareketleriniz onlar tarafından tepki ile karşılanabilir. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan tavırlarınızı denetlemek zorundasınız. Özgürlükçü yapınızı olumlu kullandığınız zaman, çevrenizle anlaşmanız daha da kolaylaşıyor.

Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2019 Pazartesi

BOĞA:

Yakın çevre ilişkilerinde yapıcı olmak istiyor ve düzen bozmaktan çekiniyorsunuz. Geriye dönük olayların tortuları ile karşılaşabilirsiniz. Alışkanlıklarınızın dışına çıkmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bir çok engeli azimli ve inatçı yönünüz sayesinde aşacaksınız.

Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2019 Pazartesi

İKİZLER:

Aşk yaşantınızda olabilecek değişimlere hazırsınız. Yaşama farklı biçimde bakışınız, çevreniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Sosyal ilişkilerinizi partnerinizin istekleri doğrultusunda yönlendirmeniz, her ikinizi de mutlu edecek. Kendi doğrularınızla olayları çabuk kaynaştırabiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2019 Pazartesi

YENGEÇ:

Ay burcunuzda ilerliyor. Duygularınızı ifade ederken, enerjik ve yaratıcı tavırlarınızla dikkat çekmeyi başaracaksınız. Kişisel isteklerinizde artış, işler konusunda da başarılı olmanızı sağlayacak. Duygusal konularda hata yapmak istemiyorsanız, düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.

Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2019 Pazartesi

ASLAN:

Çevrenize yapıcı davranarak, farklı yapınızı ortaya koyuyorsunuz. Sizi her zamankinden daha da hareketli görenler, yüksek enerjinizin etkisinde kalıyorlar. Evinizle ilgili değişimlere yoğunlaşabilir ve yenilik için kolları sıvayabilirsiniz. Eski sorunlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

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