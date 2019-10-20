5 yaşında anne oldu! İnanılması güç ama... Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor

Evet çoğumuz şehirler arası otobüs yolculuğunda ağlamadıkları sürece bebekleri severiz. Yemekten sonra omzumuza yaslayıp gaz çıkartmalarını sağlamamız gerekir, bir de kucağa alırken bıngıldaklarından tutmak gerekir. Arada bir de agucuk yaparak güldürmek iyi olur. Peki bunlar dışında ne biliyoruz bebekler hakkında? Bizler de bir zamanlar bebektik ahali! Bu bilgiler değerli, yarın öbür gün anne baba olduğunuzda işinize çok yarayacak! İşte size 5 yaşında anne olanlardan tutun, tam 69 bebek dünyaya getirenlere kadar, bebekler hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek 22 gerçek!