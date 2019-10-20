5 yaşında anne oldu! İnanılması güç ama... Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor
Karnı her geçen gün şişen 5 yaşındaki Lina Medina'nın ailesi korkunç gerçeği hastanede öğrendi. Tecavüz sonucu hamile kaldığı Medina, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. İşte dünyanın en küçük annesi Lina Medina'nın hikayesi. İnanılması güç ama gerçek...
Peru'da 27 Eylül 1933'te doğan Lina Medina Henüz 5 yaşındayken karın bölgesinin şişmesinden dolayı tümör şüphesiyle hastaneye kaldırıldığında aslında hamile olduğu öğrenildi. 14 Mayıs 1939 tarihinde sezaryen doğum yaparak Gerardo isimli erkek bebeği dünyaya getirdi. 2,7 kilogram olarak doğan Gerardo, ismini kendisini doğurtan doktordan almaktadır..Gerardo, 10 yaşına kadar Lina'yı ablası olarak bilmiştir. Lina'nın nasıl hamile kaldığı hala aydınlatılamamış bir olay olup, dünyanın en gizemli vakalarından biridir.
Evet çoğumuz şehirler arası otobüs yolculuğunda ağlamadıkları sürece bebekleri severiz. Yemekten sonra omzumuza yaslayıp gaz çıkartmalarını sağlamamız gerekir, bir de kucağa alırken bıngıldaklarından tutmak gerekir. Arada bir de agucuk yaparak güldürmek iyi olur. Peki bunlar dışında ne biliyoruz bebekler hakkında? Bizler de bir zamanlar bebektik ahali! Bu bilgiler değerli, yarın öbür gün anne baba olduğunuzda işinize çok yarayacak! İşte size 5 yaşında anne olanlardan tutun, tam 69 bebek dünyaya getirenlere kadar, bebekler hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek 22 gerçek!