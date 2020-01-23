Migros Doğuş Çay kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Honda Civic Sedan 1.6L Dream otomobili kimler kazandı?
Migros Doğuş Çay kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu... Migros Doğuş Çay kampanyası MPİ'nin 12.12.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.11739 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 17.01.2020 tarihinde yapılan çekilişe 29.452 katılım gerçekleşmiştir. Peki, Migros Doğuş Çay kampanyası çekiliş sonuçlarına göre Honda Civic Sedan 1.6L Dream 2019 Model otomobili kimler kazandı? Apple iPhone 11 64 GB Cep Telefonu hangi şanslıya çıktı? İşte Migros Doğuş Çay kampanyasının asil ve yedek talihlileri...
23.01.2020 08:01
- Son Güncelleme: 23.01.2020 08:01
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