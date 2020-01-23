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Günlük burç yorumları – 23 Ocak 2020 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Ocak Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

23.01.2020 08:44 - Son Güncelleme: 23.01.2020 08:44
Günlük burç yorumları – 23 Ocak 2020 Perşembe

KOÇ:

Hedeflerinizi gizleme gereği duyabilir ve hırslı yönlerinizi fazla bileyebilirsiniz. Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. Size karşıt düşünce içinde olanlara aldırmaz bir tavır sergilemeniz, bilginizden ve kendinizden emin olduğunuzu gösteriyor.

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Günlük burç yorumları – 23 Ocak 2020 Perşembe

BOĞA:

Ay, kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerlerken, sosyal ilişkilerinizde duygularınızı ön plana çıkarmadan önce çevrenizi sınamaktan yanasınız. Gücünüzü ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Bugün kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 23 Ocak 2020 Perşembe

İKİZLER:

Bu gün Ay derin düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda duygusal davranmaktan çok, mantıklı olmayı yeğlemelisiniz. Hataya oldukça açık bir gün olacak.

Günlük burç yorumları – 23 Ocak 2020 Perşembe

YENGEÇ:

Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve aşk yaşantınıza daha titiz ve duygusal bir tarzla yaklaşıyorsunuz. Gücünüzün yüksek oluşu ve maddesel konularla ilgili çabalarınız sizi olumlu etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız.. Partnerinizden beklediğiniz destek gelecektir.

Günlük burç yorumları – 23 Ocak 2020 Perşembe

ASLAN:

Bugün, ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız. Kararlarınızı verirken, hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun.

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