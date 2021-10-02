Midyatlı rahibe 36 yıl sonra doğduğu köyüne döndü: Biz dönmek istiyoruz

Çoğunlukla kilisede ibadet yaptığını ya da kitap okuduğunu belirten Doğan, "İlk ev yapan burada, köye dönen benim. Bu eski evlerimiz. Ben bu odada doğdum. Bu eski evler şimdi tarihini biliyoruz. Burada havuz yaptım. Bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar, işte burası bizim vatanımızdır, dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler. Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır." dedi.