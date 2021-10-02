Midyatlı rahibe 36 yıl sonra doğduğu köyüne döndü: Biz dönmek istiyoruz
Mardin'in Midyat ilçesinde, birçok ülkede yaptığı insani yardım faaliyetleriyle dünyada tanınan Midyatlı Rahibe Hatune Doğan, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri döndü. Doğduğu odayı gösteren Doğan, "Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...
Anadili Türkçe ve Süryanicenin yanında 12 dil daha bilen Hatune Doğan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara çeşitli yardımlarda bulunmasıyla tanınıyor.
Bugüne kadar, Süryanice, Almanca, dillerinde 22 kitap yazan ve yazdığı kitaplar ile insani yardım faaliyetleri nedeniyle hem Almanya hükümeti hem de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çeşitli ödülleri olan Doğan, 23'üncü kitap çalışmasını da sürdürüyor.
Doğan, köye geri dönüş kararı aldıktan sonra civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıkların başladığını söyledi.
Çoğunlukla kilisede ibadet yaptığını ya da kitap okuduğunu belirten Doğan, "İlk ev yapan burada, köye dönen benim. Bu eski evlerimiz. Ben bu odada doğdum. Bu eski evler şimdi tarihini biliyoruz. Burada havuz yaptım. Bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar, işte burası bizim vatanımızdır, dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler. Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır." dedi.