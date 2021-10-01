İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması! PÖH'ler sahada...
Son dakika haberleri... İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetimler yapıldı. Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı uygulamada Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında saat 19.00'dan itibaren polis ekiplerince denetimler gerçekletirildi.
01.10.2021 22:53
- Son Güncelleme: 01.10.2021 22:55
İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetimler yapıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat polisleri katıldı.