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Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen kurye Erşan Aydemir'in son görüntüsü ortaya çıktı

Başkent Ankara'da kargo firmasında kurye olan 34 yaşındaki Erşan Aydemir'i yalnız yaşadığı evinde ellerini bağlayıp, darbederek ve ağzına havlu sıkıştırarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Samet Eren Emelce ile Oğuzhan Ülker'in eve girerken ve çıkarken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Öte yandan Erşan Aydemir'in de son görüntüsü ortaya çıktı. Aydemir, olaydan yaklaşık 2 saat önce evinin bulunduğu sokaktaki marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde marketten içecek ve yiyecek alan Aydemir'in, daha sonra ayrıldığı görüldü.

02.10.2021 11:08 - Son Güncelleme: 02.10.2021 11:10
Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen kurye Erşan Aydemir’in son görüntüsü ortaya çıktı

Kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir, 3 gün önce Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Aydemir'in, internette arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen kurye Erşan Aydemir’in son görüntüsü ortaya çıktı

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen Emelce ve Ülker, polis tarafından saklandıkları evde gözaltına alındı.

Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen kurye Erşan Aydemir’in son görüntüsü ortaya çıktı

Suçlarını itiraf eden Emelce ve Ülker, hırsızlık amacıyla eve girdiklerini, direnince Aydemir'i bayıltmak amacıyla ellerini bağlayıp darbettiklerini ve ağzına havlu koyduklarını ileri sürdü.

Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen kurye Erşan Aydemir’in son görüntüsü ortaya çıktı

Aydemir'e ait 2 telefon ve 1 takım elbise alarak evden ayrıldığı belirlenen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen kurye Erşan Aydemir’in son görüntüsü ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Emelce ve Ülker'in, Aydemir'in oturduğu apartmana girerken ve çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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