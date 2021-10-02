Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen kurye Erşan Aydemir'in son görüntüsü ortaya çıktı
Başkent Ankara'da kargo firmasında kurye olan 34 yaşındaki Erşan Aydemir'i yalnız yaşadığı evinde ellerini bağlayıp, darbederek ve ağzına havlu sıkıştırarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Samet Eren Emelce ile Oğuzhan Ülker'in eve girerken ve çıkarken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Öte yandan Erşan Aydemir'in de son görüntüsü ortaya çıktı. Aydemir, olaydan yaklaşık 2 saat önce evinin bulunduğu sokaktaki marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde marketten içecek ve yiyecek alan Aydemir'in, daha sonra ayrıldığı görüldü.
02.10.2021 11:08
- Son Güncelleme: 02.10.2021 11:10
Kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir, 3 gün önce Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Aydemir'in, internette arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.