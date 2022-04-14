RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Kovid-19 salgını nedeniyle 25 ay ara verilmesinin ardından 12 Nisan'da yeniden başlayan feribot seferleriyle Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan turistleri ağırlamaya başladı.

14.04.2022 15:45 - Son Güncelleme: 14.04.2022 15:45
Midilli Adası’ndan Ayvalık’a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

Midilli'den sabah saatlerinde hareket eden 3 feribot, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından 154 kişiyi Ayvalık'a getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Midilli Adası’ndan Ayvalık’a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak kente giren kafile, Ayvalık Belediyesi Liman İskelesi'nde karanfillerle karşılandı.

Midilli Adası’ndan Ayvalık’a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

Yunan turistlerden Dina Orfanu, gazetecilereq, aylardır gelemediği Ayvalık'taki dostlarını ve çarşıyı çok özlediğini söyledi.

Midilli Adası’ndan Ayvalık’a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

Franco Otilis ise 1980 yılından bu yana Türkiye'ye geldiğini, her seferinde bir sonraki ziyareti için sabırsızlandığını anlattı.

Midilli Adası’ndan Ayvalık’a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

Ayvalık'ta çok arkadaşı ve dostunun olduğunu dile getiren Otilis, şöyle konuştu:

"Temennim, Ayvalık-Midilli arasındaki bu seferlerin her zaman devam etmesi ve bir daha kapanmamasıdır. Barışın dünyada olduğu gibi Ege'nin iki yakasında da büyük önemi var. Bizim zaten iki halk arasında herhangi bir sorunumuz yok. Ancak zaman zaman bazı diplomatik sıkıntılar yüzünden bu ilişkiler sekteye uğrayabiliyor. Bu anlamda özellikle barışın devam etmesini çok istiyorum."

SON DAKİKA