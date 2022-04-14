Sadece fotoğraf çektirmek istedi genç kız hayatının şokunu yaşadı! Bir anda üzerine atladı ne var yok...
Kimse olmak istemez ama bazı anlarda, elde olmayan sebeplerden dolayı rezil olursunuz... Bu da o anlardan biri. Hayvanat bahçesinde masumca fotoğraf çektirmek isteye genç bir kız, kendisine uygun bir ortam, manzara ve mekan oldu. Ancak hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. En güzel pozunu yakalamaya çalışırken hayvan saldırısına uğrayan genç kızların zor anları bir anda sosyal medyada viral oldu. İşte akıllara durgunluk veren o anlar...
14.04.2022 15:03 - Son Güncelleme: 14.04.2022 15:03