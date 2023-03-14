MGM'den il il uyarı! İstanbul'a KAR şoku! Mart sonu KAZMA KÜREK yaktıracak! 14,15,16,17,18,19 Mart 2023 HAFTALIK hava durumu raporu...
MGM'den il il uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli'nin doğusu, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İşte güncel hava durumu raporu.
İstanbula kar şoku! Mart sonu için hava durumu raporu geldi! Havalar yeniden buz kesecek! Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağmur geliyor. 14 kente sarı, 4 kente ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için kritik uyarılarda bulundu. İşte 14,15,16,17,18,19 Mart güncel hava durumu raporu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
57 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.