MGM’den il il uyarı! İstanbul’a KAR şoku! Mart sonu KAZMA KÜREK yaktıracak! 14,15,16,17,18,19 Mart 2023 HAFTALIK hava durumu raporu...

İstanbula kar şoku! Mart sonu için hava durumu raporu geldi! Havalar yeniden buz kesecek! Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağmur geliyor. 14 kente sarı, 4 kente ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için kritik uyarılarda bulundu. İşte 14,15,16,17,18,19 Mart güncel hava durumu raporu...