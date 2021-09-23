Kar ne zaman yağacak 2022? Uludağ'da sevinç! Sezonun ilk karı yağdı
İstanbul'da yaşayan kayak severlerin ilk tercihi olan Uludağ'da kar sevinci yaşanıyor. Bursa'da yer alan Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Uludağ'da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Bu sezon karın erken yağması ise sezon kayak severleri mutlu etti.
23.09.2021 16:31
- Son Güncelleme: 23.09.2021 16:44
Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu.