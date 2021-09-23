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Kar ne zaman yağacak 2022? Uludağ'da sevinç! Sezonun ilk karı yağdı

İstanbul'da yaşayan kayak severlerin ilk tercihi olan Uludağ'da kar sevinci yaşanıyor. Bursa'da yer alan Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Uludağ'da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Bu sezon karın erken yağması ise sezon kayak severleri mutlu etti.

23.09.2021 16:31 - Son Güncelleme: 23.09.2021 16:44
Kar ne zaman yağacak 2022? Uludağ’da sevinç! Sezonun ilk karı yağdı

Bursa'da kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı.

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Kar ne zaman yağacak 2022? Uludağ’da sevinç! Sezonun ilk karı yağdı

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü.

Kar ne zaman yağacak 2022? Uludağ’da sevinç! Sezonun ilk karı yağdı

En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.

Kar ne zaman yağacak 2022? Uludağ’da sevinç! Sezonun ilk karı yağdı

Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu.

Kar ne zaman yağacak 2022? Uludağ’da sevinç! Sezonun ilk karı yağdı

Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.

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