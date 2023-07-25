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Metrolojiden kritik uyarı! Hava sıcaklığı zirve yapacak! Peki kaç dereceyi görecek? İşte detaylar...

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Peki hava durumu nasıl seyredecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 22:08 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 22:14
Metrolojiden kritik uyarı! Hava sıcaklığı zirve yapacak! Peki kaç dereceyi görecek? İşte detaylar... 1

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Metrolojiden kritik uyarı! Hava sıcaklığı zirve yapacak! Peki kaç dereceyi görecek? İşte detaylar... 2

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da yarın mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Metrolojiden kritik uyarı! Hava sıcaklığı zirve yapacak! Peki kaç dereceyi görecek? İşte detaylar... 3

İstanbul için yarın 37 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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