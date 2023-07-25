Metrolojiden kritik uyarı! Hava sıcaklığı zirve yapacak! Peki kaç dereceyi görecek? İşte detaylar...

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Peki hava durumu nasıl seyredecek? İşte detaylar...