Metrobüste dehşet anları! Saldırıya uğrayan Mustafa Köklü: "Bıçak iyi ki bana geldi, eşime ya da çocuğuma da gelebilirdi"

İyi ki bana geldi, çocuğuma da gelebilirdi, eşime de gelebilirdi. Olayın bir sebebi yok. Bu arkadaşımızın psikolojik sorunları var herhalde, çünkü bıçak sallaması için bir sebep, bir ön tartışma olması lazım. Ben yaralı halimle 5-10 dakika mücadele ettim. Polis gelince polise teslim ettik. Ben ölebilirdim. Karnıma bıçak sallamış, kalbime bıçak sallamış, girmedi neyse ki mont tutmuş. Ya kalbime gelseydi? Ölmem mi lazım illa? Bir nevi öldük zaten yürüyemiyorum. Beni de boşver metrobüsteki güvenlik kameraları izlensin. Polise de bıçak çekti bu adam. Bırak bizi emniyet teşkilatına da adam kafa tuttu" dedi.