Ağrı Patnos'ta husumetli iki aile arasındaki 'barış' buluşmasında kan aktı! 2 ölü, 3 yaralı, 8 tutuklu, 2 firar...
Ağrı'nın Patnos ilçesinde barışmak amacıyla bir araya gelen taraflar arasında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 8 kişi tutuklandı. Firarda olan 2 kişi aranıyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
03.02.2022 20:15
- Son Güncelleme: 03.02.2022 20:45
Silahların da kullanıldığı kavgada Reşat Bilici olay yerinde, yaralanan ve barış toplantısı için arabuluculuk yaptığı öğrenilen İdris Özkaya ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.