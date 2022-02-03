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Ağrı Patnos'ta husumetli iki aile arasındaki 'barış' buluşmasında kan aktı! 2 ölü, 3 yaralı, 8 tutuklu, 2 firar...

Ağrı'nın Patnos ilçesinde barışmak amacıyla bir araya gelen taraflar arasında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 8 kişi tutuklandı. Firarda olan 2 kişi aranıyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

03.02.2022 20:15 - Son Güncelleme: 03.02.2022 20:45
Ağrı Patnos’ta husumetli iki aile ’barış’ buluşmasında kan aktı! 2 ölü, 3 yaralı, 8 tutuklu, 2 firar...

Olay, 29 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Patnos ilçesinde meydana geldi.

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Ağrı Patnos’ta husumetli iki aile ’barış’ buluşmasında kan aktı! 2 ölü, 3 yaralı, 8 tutuklu, 2 firar...

Aralarında 6 yıldır husumet bulunan akraba Bilici ve Karahan aileleri barışmak için bir araya geldi.

Ağrı Patnos’ta husumetli iki aile ’barış’ buluşmasında kan aktı! 2 ölü, 3 yaralı, 8 tutuklu, 2 firar...

Barış toplantısında taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ağrı Patnos’ta husumetli iki aile ’barış’ buluşmasında kan aktı! 2 ölü, 3 yaralı, 8 tutuklu, 2 firar...

Silahların da kullanıldığı kavgada Reşat Bilici olay yerinde, yaralanan ve barış toplantısı için arabuluculuk yaptığı öğrenilen İdris Özkaya ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağrı Patnos’ta husumetli iki aile ’barış’ buluşmasında kan aktı! 2 ölü, 3 yaralı, 8 tutuklu, 2 firar...

Kavgada 3 kişi de yaralandı.

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