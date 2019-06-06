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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 6 Haziran 2019 hava durumu

6 Haziran 2019 Perşembe hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan son tahminlerde yurdun büyük bir bölümü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Haziran 2019 Türkiye geneli son dakika hava durumu tahminleri...

06.06.2019 08:03 - Son Güncelleme: 06.06.2019 08:03
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 6 Haziran 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 6 Haziran 2019 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Perşembe öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 6 Haziran 2019 hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 6 Haziran 2019 hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 6 Haziran 2019 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu

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