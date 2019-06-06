Günlük burç yorumları – 6 Haziran 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Haziran Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Zamanınızı ve tutumunuzu verimli şekilde kullanmak elinizde olsa da yer yer korumacı olacakken baskıcı olabiliyorsunuz. Sahiplenmeyin, sahip çıkın.
Bugün bir cümleden birçok anlam çıkarabilirsin. Kendine güvenerek yapacağın konuşmalar, izlenimi tazelemene yardımcı olabilir. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli ve agresif olabilirsiniz. Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor.
BOĞA
İstikrarlı gittiğiniz bazı eğitimlerinizde üstün başarı elde edebilirsiniz. Hobi ya da meslek olsun her açıdan başarılı ve çalışkan olacağınız dönemdesiniz.
Sorumluluklarınla baş başa kalmışken kafanda gerçekleştirmeyi istediğin planlar daha cazip görünmeye başlamış olabilir. Zihinsel faaliyetlerinizin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Bilinçaltınız oldukça karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Ertelediğiniz konuları yeniden ele alabilir ve düzenleyebilirsiniz.
İKİZLER
İşinizi koruma altına almak için çeşitli denemediğiniz tutumlar denemeye meyillenebilirsiniz. Güzel gelişmeler olacak ancak düşünmeden hareket etmeyin.
Sevdiğin, güvendiğin ilişkilerinde haksızlığa uğradığını düşünüyorsan, geri bildirimleri alma zamanı geldi. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz. Direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Beklentilerinizde fazla uç davranıyor ve gerçekleşmediği zaman üzülüyorsunuz.
YENGEÇ
Başkaları için çabalamayı bırakarak kendinizin ne istediğine odaklanabilirsiniz. Zamanınızı çoğunu en verimli şekilde kullanmak için kendinize ayırın.
Bugün yaptığın işlerde daha çok insanla iletişime geçmen ve karşılıklı görüşme yapman gerekebilir. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri oldukça yüksek. Ay, para evinizi olumlu etkiliyor. Maddi konularda istediğiniz anlaşmaları yapmak için gerekli çabayı göstermelisiniz.
ASLAN
Sezgilerinizin kuvvetlendiği ve maneviyatınızın yükseldiği bugünlerde rüya görüleriniz hayatınız hakkında büyük mesajlar içerebilir.
Kabuğundan çıkmaya hazır mısın? Şimdi biraz da dışarıya yönelme vakti. Gün içerisinde arkadaşlarınla buluşabilirsin. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün. Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor. İkna edici konuşarak sorunlarınıza bir çözüm bulmanız gerekiyor.