Günlük burç yorumları – 6 Haziran 2019 Perşembe

BOĞA

İstikrarlı gittiğiniz bazı eğitimlerinizde üstün başarı elde edebilirsiniz. Hobi ya da meslek olsun her açıdan başarılı ve çalışkan olacağınız dönemdesiniz.

Sorumluluklarınla baş başa kalmışken kafanda gerçekleştirmeyi istediğin planlar daha cazip görünmeye başlamış olabilir. Zihinsel faaliyetlerinizin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Bilinçaltınız oldukça karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Ertelediğiniz konuları yeniden ele alabilir ve düzenleyebilirsiniz.