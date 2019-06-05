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Meteoroloji'den "sıcak hava" uyarısı! Bu saat aralığına dikkat! 5 Haziran 2019 hava durumu

05.06.2019 10:12

5 Haziran 2019 Çarşamba hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye genelindekş hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları geldi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Haziran 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...


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