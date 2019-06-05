Günlük burç yorumları – 5 Haziran 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Haziran Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak konusunda problem yaşayabilirsiniz. Birden karar almak yerine etraflıca düşünerek karar alıp başarılı olabilirsiniz.
Nereye gitsen ilgi toplamaktan şımarabilirsin. Arkadaşların seninle aşık atamayacaklarını düşünmeye başlıyor. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, bir çok kişiye garip gelebilir, fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, Bazılarına farklı gelebilirsiniz. Çevrenizin kalabalık olması: sizi her anlamda mutlu ediyor. Değişimden olumlu etkileniyorsunuz.
BOĞA
Aşk hayatınızda problemler ortaya çıktığında vereceğiniz tepki ilişkinizin gidişatı açısından çok önemli olacak. Sizin kararınız ve bakış açınız ilişkinize yön verebilir.
Üstünü örtüp geçmişte bıraktığın bazı olaylar gündeme tekrar gelebilir. Belki eski bir dost, belki eski bir aşk... Kariyerinin ön plana çıkmasıyla gizili bir güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumunuz olmasından dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecektir. Sosyal statünüzü etkileyecek görüşmeleriniz gündeme gelecektir. Sözlerinizi doğru zamanda kullanmalısınız. Finans konularında belirleyici davranışlar içinde olacaksınız.
İKİZLER
Aşk hayatınızda uzlaşmacı olmayabilir fakat tam tersi olarak arkadaşlık ilişkilerinizde çok neşeli ve dinamik olabilirsiniz.
Küçük davranışları kafaya takman, arkadaş çevrene olumsuz yansıyabilir. Sözlerin tutulmaması seni yoruyor. Burcunuzda ilerleyen Güneş sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Bildiğiniz konularda taviz vermiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir fakat inatla bulunduğunuz şartlarla savaşacak ve yeni durumunuzu istediğiniz tarzda oluşturacaksınız.
YENGEÇ
Sorumluluklarınızın bilincinde hareket ederek herkese yardımcı olmak istiyorsunuz. Yardım, sevgi ruhunuzu beslese de yine de kendinizle de ilgilenmeyi unutmayın.
Senin için önemli bir büyüğünün sözünü dinleyerek giriştiğin işte, daha çok kendine güveniyorsun. Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırırken, aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız. Bugün mekanınızla ilgili değişime ihtiyacınız var. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz.
ASLAN
Zamanınızı iyi değerlendirmek için her gününüzü hedeflerinize yönlendiriyorsunuz. Bu şekilde başarı kaçınılmaz olsa da sabırsızlığınız sizin en büyük düşmanınız olabilir.
Bugün telaşlı ve panik olabilirsin. Sakin davranmak hata yapmanı engelleyeceği gibi yıpranmamanı da sağlayacaktır. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konular bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir. Partnerinizle duygusal çekişmelere neden olabilecek olaylar yaşamak istemiyorsanız, sözlerinizde net bir yelpaze geliştirerek, ifade tarzınızı olumlu sunmalısınız.