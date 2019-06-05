Günlük burç yorumları – 5 Haziran 2019 Çarşamba

YENGEÇ

Sorumluluklarınızın bilincinde hareket ederek herkese yardımcı olmak istiyorsunuz. Yardım, sevgi ruhunuzu beslese de yine de kendinizle de ilgilenmeyi unutmayın.

Senin için önemli bir büyüğünün sözünü dinleyerek giriştiğin işte, daha çok kendine güveniyorsun. Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırırken, aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız. Bugün mekanınızla ilgili değişime ihtiyacınız var. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz.