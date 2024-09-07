HAVA DURMU | Meteoroloji, son raporu yayımladı! Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya sonra Erzurum, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Erzincan'ın doğu, Kars'ın kuzey ve Artvin'in iç kesimleri, Kastamonu'nun doğu, Çorum'un kuzey, Sinop'un iç ve Samsun'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Isparta dışında Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.