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Burdur'da feci kaza! Otomobil kağıt gibi parçalandı: Ölü ve yaralılar var

Burda'da iki otomobil birbirine girdi. Kaza sonucu 2 kişi yaşamanı yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara ise facianin boyutunu gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 00:29 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 00:30
Burdur’da feci kaza! Otomobil kağıt gibi parçalandı: Ölü ve yaralılar var 1

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Burdur’da feci kaza! Otomobil kağıt gibi parçalandı: Ölü ve yaralılar var 2

Ali Çalışkan idaresindeki 15 DF 105 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay mevkisinde, Mehmet Peşen (18) yönetimindeki 15 ACL 809 plakalı otomobille çarpıştı.

Burdur’da feci kaza! Otomobil kağıt gibi parçalandı: Ölü ve yaralılar var 3

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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