Gaziantep'te can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.