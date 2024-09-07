PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Gaziantep'te can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 19:51 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 20:00
Gaziantep’te can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı 1

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Gaziantep’te can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı 2

Ahmet Gussen yönetimindeki 27 MC 6480 plakalı pikap, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde, Ertuğrul Tamer idaresindeki 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

Gaziantep’te can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı 3

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA