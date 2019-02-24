Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 24 Şubat hava raporu
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren İstanbul'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Dün öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini artırdı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte 24 Şubat hava raporu...
24.02.2019 07:42
- Son Güncelleme: 24.02.2019 07:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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