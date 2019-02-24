GaleriYaşam

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 24 Şubat hava raporu

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren İstanbul'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Dün öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini artırdı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte 24 Şubat hava raporu...

24.02.2019 07:42 - Son Güncelleme: 24.02.2019 07:42
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 24 Şubat hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYIN

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 24 Şubat hava raporu

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 24 Şubat hava raporu

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 24 Şubat hava raporu

HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 24 Şubat hava raporu

RÜZGAR
Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu