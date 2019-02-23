İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu

İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasında etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar ise yağan karın keyfini çıkardı. Peki Pazar günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu...

23.02.2019 23:20 - Son Güncelleme: 23.02.2019 23:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





