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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu

İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasında etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar ise yağan karın keyfini çıkardı. Peki Pazar günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu...

23.02.2019 23:20 - Son Güncelleme: 23.02.2019 23:33
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu

İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu

Hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasında etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Hem

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu

İstanbullular ise yağan karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu

Şimdi ise Pazar günü hava durumu merak ediliyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu tahminleri...

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! | Pazar günü kar yağacak mı? 24 Şubat Pazar İstanbul hava durumu

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da vatandaşlar hava durumuna aldırış etmeyerek hafta sonunu dışarı çıkarak değerlendirdi.

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