Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı! Deprem bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Deprem bölgesindeki hava durumu da merak ediliyor. İşte Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep Hatay ve diğer illerdeki hava durumu raporu...
Deprem bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminini yayınladı. Meteoroloji birçok bölge için kar uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ'DEN KAR ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Deprem bölgesindeki hava durumu da merak ediliyor. İşte o uyarı ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep Hatay ve diğer illerdeki hava durumu raporu...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI
Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.