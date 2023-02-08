Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı! Deprem bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep...

METEOROLOJİ'DEN KAR ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Deprem bölgesindeki hava durumu da merak ediliyor. İşte o uyarı ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep Hatay ve diğer illerdeki hava durumu raporu...